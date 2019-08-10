Игроки СКА отправились на сбор в Финляндию

СКА отправился на очередной сбор, который пройдет в Финляндии. У «армейцев» запланировано два предсезонных матча: 14 августа в Вантаа петербуржцы сыграют с «Йокеритом», а 16-го там же проведут встречу с «Витязем».



На выезд отправились следующие игроки:



вратари Иван Налимов, Магнус Хелльберг, Петр Кочетков, Алексей Мельничук;



защитники Лукас Бенгтссон, Владислав Валенцов, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Даниил Мироманов, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Семин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин;



нападающие Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Олег Ли, Кирилл Марченко, Даниил Огирчук, Василий Подколзин, Сергей Плотников, Данил Савунов, Виктор Тихонов, Владимир Ткачев, Наиль Якупов.