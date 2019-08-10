«Трактор» одержал победу над сборной Кубка губернатора

Хоккейный клуб «Трактор» оказался сильнее сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче одноимённого турнира, встреча завершилась со счётом 5:2. Напомним, сборную создали после того, как китайский «Куньлунь Ред Стар» не приехал на турнир из-за проблем с визами.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте усилиями защитника «Трактора» Богдана Жилякова. К 23-й минуте сборная сумела восстановить равновесие и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Ильи Зиновьева и Андрея Алексеева. Следом команде Петериса Скудры удался мощный рывок, до перерыва на второй период голами отметились Руслана Карлина, Сергея Конькова и Алексея Кручинина, оформившего дубль. Больше голов в матче не было.
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