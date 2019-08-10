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«Трактор» одержал победу над сборной Кубка губернатора

«Трактор» одержал победу над сборной Кубка губернатора
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Трактор» оказался сильнее сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче одноимённого турнира, встреча завершилась со счётом 5:2. Напомним, сборную создали после того, как китайский «Куньлунь Ред Стар» не приехал на турнир из-за проблем с визами.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте усилиями защитника «Трактора» Богдана Жилякова. К 23-й минуте сборная сумела восстановить равновесие и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Ильи Зиновьева и Андрея Алексеева. Следом команде Петериса Скудры удался мощный рывок, до перерыва на второй период голами отметились Руслана Карлина, Сергея Конькова и Алексея Кручинина, оформившего дубль. Больше голов в матче не было.

Кубок губернатора Челябинской области
10 августа 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
5 : 2
1:1, 4:1, 0:0
Сборная Кубка губернатора
1:0 – Жиляков (Глинкин, Шолохов) – 03:32 (5x4), 1:1 – Зиновьев (Шабанов) – 15:33 (5x5), 1:2 – Захарчук (Алексеев, Грачёв) – 22:04 (5x4), 2:2 – Кручинин (Калинин) – 22:50 (5x5), 3:2 – Кручинин (Бэйлен, Малыхин) – 26:58 (5x5), 4:2 – Карлин (Косов) – 35:31 (5x5), 5:2 – Коньков (Кручинин, Малыхин) – 39:05 (5x5)

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