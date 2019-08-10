Опубликован состав сборной России на финал Кубка Глинки/Гретцки с Канадой

Стал известен состав юниорской сборной России U18 (игроки до 18 лет) на финальный матч Кубка Глинки/Гретцки 2019 года со сверстниками из Канады. Финальная встреча юниорского турнира состоится сегодня, 10 августа, начало — в 18:00 мск. Во встрече за бронзовые медали сыграют сборные Финляндии и Швеции.



Сборная России U18:



Аскаров (Моторыгин);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Шумилин;

Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарев — Пашин;

Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Буруянов.



В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.



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