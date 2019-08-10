Скудра: у «Трактора» есть ребята, которые витают в облаках, опустим их на землю

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра (5:2) подвёл итоги встречи со сборной Кубка губернатора.



«Много сумбура, много брака в передачах. Мы хотим играть с шайбой, но сегодня далеко не у всех это получилось. Скажем так, получилось только у одной пятёрки. Игра была быстрой, темп получился хорошим. Но качество игры далеко от идеального. Но это и понятно.



Не было легионеров? Они будут играть. У нас есть ребята, которых мы хотим посмотреть на этом уровне. Понять и в то же время некоторых немножко опустить на землю. У «Трактора» есть ребята, которые витают в облаках. Через этот процесс мы должны пройти.



Завтра легионеры будут играть, кроме Кэлофа. Он ещё не готов, приехал поздновато. Акклиматизация, понятие, как мы играем и работаем. Через это он должен пройти. Увидим его чуть позже.



Мы в ходе матча перестраивались, обращали внимание на вещи, которые безобразно сделали в первом периоде. Забросили хорошие шайбы. Но, повторюсь, далеко не все сегодня сыграли так, должны стараться играть», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Трактор» одержал победу над сборной Кубка губернатора