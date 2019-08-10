Скудра — о форварде «Трактора» Пеньковском: пока он далёк от первой команды

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра оценил перспективы нападающего Артёма Пеньковского, который был командирован в сборную Кубка губернатора Челябинской области.

«Пеньковскому не нашлось места в составе «Трактора»? Пока он далёк от первой команды. Жиляков забросил первую шайбу – хороший, молодой парень. Но, опять же, тренировки – это одно, а игра — другое. Он должен всё это понять. Мы хотим видеть Богдана, мы с ним работаем. Но должна быть отдача. Он был далёк от той игры, которую должен показывать.

Всё абсолютно зависит от молодёжи. Мы в паспорт никому смотреть не будем, национальность нас тоже не интересует. Нас интересует качество игры. Хоть молодой, хоть старый — мне всё равно. Качество игры – это в первую очередь. Фамилии и контракт меня не интересуют», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.