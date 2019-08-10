Кручинин: нереально соскучился по хорошему хоккею, когда от меня что-то зависит

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал возвращение в челябинский клуб.

«Атмосфера в Челябинске всегда такая, какой и была. Поменялась команда, тренерский штаб, руководство. Но в плане атмосферы ничего не изменилось. Всё на высшем уровне. Первая игра, наше звено не играло в Мариборе. Тяжеловато было. Новый тренерский штаб, новая система. Привыкаем ко многим мелочам. Пока на льду больше думаешь, нежели чувствуешь. Самое главное, что сегодня мы забросили несколько хороших шайб. Немножко поиграли в интересный хоккей. Всё впереди.

Придётся играть на площадках разного размера? В этом году я ещё не играл на других площадках. Площадки разные, но хоккей один. У нас нет выбора. Будем играть, адаптироваться. От того, что я скажу, правильно это или нет, ничего не изменится. Новые правила пока особо не чувствую. За ворота особо и не лезу, там мало места теперь. Рад, что получаю больше игрового времени. Нереально соскучился по хорошему хоккею, когда от меня что-то зависит, когда на меня надеются и верят в меня», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.