Кручинин: нереально соскучился по хорошему хоккею, когда от меня что-то зависит

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал возвращение в челябинский клуб.
«Атмосфера в Челябинске всегда такая, какой и была. Поменялась команда, тренерский штаб, руководство. Но в плане атмосферы ничего не изменилось. Всё на высшем уровне. Первая игра, наше звено не играло в Мариборе. Тяжеловато было. Новый тренерский штаб, новая система. Привыкаем ко многим мелочам. Пока на льду больше думаешь, нежели чувствуешь. Самое главное, что сегодня мы забросили несколько хороших шайб. Немножко поиграли в интересный хоккей. Всё впереди.
Придётся играть на площадках разного размера? В этом году я ещё не играл на других площадках. Площадки разные, но хоккей один. У нас нет выбора. Будем играть, адаптироваться. От того, что я скажу, правильно это или нет, ничего не изменится. Новые правила пока особо не чувствую. За ворота особо и не лезу, там мало места теперь. Рад, что получаю больше игрового времени. Нереально соскучился по хорошему хоккею, когда от меня что-то зависит, когда на меня надеются и верят в меня», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 августа 2019
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