Цулыгин: «Салавату» нужно нарабатывать игру в большинстве, и всё придёт

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1 Б) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Сегодня была игра большинства и меньшинства, много молодых ребят играло, они бились, боролись. Естественно, где-то нарушали правила, но в меньшинстве здорово выстояли.



Хотелось бы больше забить в большинстве, но, думаю, это нужно нарабатывать, и всё придёт. В целом молодые парни молодцы, я ими всеми сегодня доволен», — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ.

Счёт был открыт на пятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. На старте второго периода 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров восстановил равновесие на табло. Оставшееся основное время прошло без голов, в овертайме зрители также не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Салавата», решающий бросок реализовал Амиров.