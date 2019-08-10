Цулыгин: «Салавату» нужно нарабатывать игру в большинстве, и всё придёт

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1 Б) на Кубке президента Республики Казахстан.
«Сегодня была игра большинства и меньшинства, много молодых ребят играло, они бились, боролись. Естественно, где-то нарушали правила, но в меньшинстве здорово выстояли.
Хотелось бы больше забить в большинстве, но, думаю, это нужно нарабатывать, и всё придёт. В целом молодые парни молодцы, я ими всеми сегодня доволен», — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ.
Счёт был открыт на пятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. На старте второго периода 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров восстановил равновесие на табло. Оставшееся основное время прошло без голов, в овертайме зрители также не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Салавата», решающий бросок реализовал Амиров.
- 10 августа 2019
-
19:15
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:05
-
17:58
-
17:39
-
17:19
-
16:49
-
16:30
-
16:12
-
15:57
-
15:50
-
15:25
-
14:59
-
14:34
-
14:23
-
14:12
-
13:58
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:38
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
12:42
-
12:31
-
12:20
-
11:50
-
11:19
-
11:04
-
10:41
-
10:33