Мартемьянов: у нас нет легионеров — есть только хоккеисты «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:3) на Кубке президента Республики Казахстан.
«Мне кажется, игра получилась равной, обоюдоострой. Много удалений, много страсти было на льду. Боевой матч. Интригу держали до последних минут.
Сыграли без легионеров? У нас их нет, у нас есть только хоккеисты «Автомобилиста», мы себя позиционируем только так.
Не было Доуса? Завтра будет, приглашаю всех. Ребята, проверенные ещё в прошлом сезоне, одни из лидеров команды. И мы сделали им микроцикл, похожий на темп, в котором играем в регулярном чемпионате, то есть выпускаем их через день. Новички Мацек, Плэтт, Холланд сыграют три матча с однодневной паузой, а Доус, Секстон, Бодров и ребята постарше — по два матча. Но у нас впереди ещё один турнир плюс контрольный матч с «Салаватом Юлаевым». Все ещё наиграются", — цитирует Мартемьянова Shaiba.kz.
- 10 августа 2019
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