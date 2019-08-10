Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 Пономарёв эффектно забил в ворота Канады

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки 2019 года играет со сверстниками из Канады. 17-летний форвард Василий Пономарёв в эффектном стиле вывел российскую команду вперёд. По ходу второго периода команда Сергея Голубовича ведёт со счётом 2:1.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Кэйтлин Берри.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России U18:



Аскаров (Моторыгин);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Шумилин;

Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарев — Пашин;

Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Буруянов.



В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.