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«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
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Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 Пономарёв эффектно забил в ворота Канады

Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 Пономарёв эффектно забил в ворота Канады
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки 2019 года играет со сверстниками из Канады. 17-летний форвард Василий Пономарёв в эффектном стиле вывел российскую команду вперёд. По ходу второго периода команда Сергея Голубовича ведёт со счётом 2:1.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Кэйтлин Берри.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России U18:

Аскаров (Моторыгин);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Шумилин;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарев — Пашин;
Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Буруянов.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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