Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видео решающего сейва Аскарова на последних секундах матча Россия — Канада

Видео решающего сейва Аскарова на последних секундах матча Россия — Канада
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.

В первом периоде российская команда открыла счёт усилиями Александра Пашина. В начале второго отрезка канадцы восстановил равновесие благодаря точному броску Куинтона Байфилда. Спустя пять минут автором блестящего гола стал Василий Пономарёв. В третьем периоде Пашин оформил дубль и упрочил перевес россиян. Канадцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Жан-Люка Фуди, однако отыграться им было не суждено. За несколько секунд до конца основного времени матча блестящим образом сыграл вратарь российской команды Ярослав Аскаров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Видео реакции России U18 на историческую победу в финале Кубка Гретцки/Глинки
«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский
Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент