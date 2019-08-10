Видео решающего сейва Аскарова на последних секундах матча Россия — Канада
Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.
В первом периоде российская команда открыла счёт усилиями Александра Пашина. В начале второго отрезка канадцы восстановил равновесие благодаря точному броску Куинтона Байфилда. Спустя пять минут автором блестящего гола стал Василий Пономарёв. В третьем периоде Пашин оформил дубль и упрочил перевес россиян. Канадцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Жан-Люка Фуди, однако отыграться им было не суждено. За несколько секунд до конца основного времени матча блестящим образом сыграл вратарь российской команды Ярослав Аскаров.
Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.
Видео реакции России U18 на историческую победу в финале Кубка Гретцки/Глинки
«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский
Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.
- 10 августа 2019
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
19:52
-
19:29
-
19:15
-
19:07
-
18:50
-
18:35
-
18:13
-
18:05
-
17:58
-
17:39
-
17:19
-
16:49
-
16:30
-
16:12
-
15:57
-
15:50
-
15:25
-
14:59
-
14:34
-
14:23
-
14:12
-
13:58
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:38
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
12:42
Партнерский контент