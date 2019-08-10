Видео решающего сейва Аскарова на последних секундах матча Россия — Канада

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.

В первом периоде российская команда открыла счёт усилиями Александра Пашина. В начале второго отрезка канадцы восстановил равновесие благодаря точному броску Куинтона Байфилда. Спустя пять минут автором блестящего гола стал Василий Пономарёв. В третьем периоде Пашин оформил дубль и упрочил перевес россиян. Канадцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Жан-Люка Фуди, однако отыграться им было не суждено. За несколько секунд до конца основного времени матча блестящим образом сыграл вратарь российской команды Ярослав Аскаров.

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Видео реакции России U18 на историческую победу в финале Кубка Гретцки/Глинки