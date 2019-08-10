Форвард «Барыса» Пакаринен: летний хоккей — забил шайбу и забыл
Нападающий «Барыса» Ииро Пакаринен прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2) на Кубке президента Республики Казахстан.
«В первом периоде они были гораздо быстрее, а у нас были проблемы с игрой в своей зоне, даже несмотря на то, что забросили две шайбы. Это летний хоккей — забил шайбу и забыл, ведь вокруг есть много важных моментов, которые нужно улучшать перед стартом сезона.
Думаю, во втором отрезке мы действовали лучше и контролировали игру. В третьем периоде «Автомобилист» приложил немало усилий, чтобы сравнять счёт. Пришлось немало обороняться, не всегда это удавалось, но Эдвард Паскуаль хорошо оберегал ворота», — цитирует Пакаринена официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
У Скабелки остались вопросы по качеству игры «Барыса» в матче с «Автомобилистом»
- 10 августа 2019
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