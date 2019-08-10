Форвард «Барыса» Пакаринен: летний хоккей — забил шайбу и забыл

Нападающий «Барыса» Ииро Пакаринен прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2) на Кубке президента Республики Казахстан.

«В первом периоде они были гораздо быстрее, а у нас были проблемы с игрой в своей зоне, даже несмотря на то, что забросили две шайбы. Это летний хоккей — забил шайбу и забыл, ведь вокруг есть много важных моментов, которые нужно улучшать перед стартом сезона.

Думаю, во втором отрезке мы действовали лучше и контролировали игру. В третьем периоде «Автомобилист» приложил немало усилий, чтобы сравнять счёт. Пришлось немало обороняться, не всегда это удавалось, но Эдвард Паскуаль хорошо оберегал ворота», — цитирует Пакаринена официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.