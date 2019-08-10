Бабенко — о финале турнира: состав «Динамо» естественно будет основной

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко после победы в матче с «Хумо» (4:1) подвёл итоги группового этапа Кубка губернатора Нижегородской области. В финале турнира бело-голубые сыграют с «Торпедо».

«Мы предупреждали ребят, что сегодня легко не будет, так и получилось. Когда «Хумо» сократил разрыв в счёте, игра выровнялась. В целом мы довольны, как сыграла команда без ряда ключевых игроков. Мы перераспределили обязанности между звеньями, и хоккеистам пришлось играть по-другому. В какой-то степени молодые даже почувствовали себя немного раскрепощённее. В целом нам понравилось, но ошибки безусловно тоже были.



В прошлых матчах большинство реализовывало только одно звено, а мы хотим, чтобы вторая спецбригада была максимально приближена к первой, над этим будем работать. Выход на лёд вратаря Вадима Жеренко планировался изначально. Он хорошо себя проявил на тренировках, и мы решили дать ему шанс. На наш взгляд он свой дебютный матч отыграл здорово. Пропущенная шайба — это не его вина. Пищи для размышлений у нас уже много. Завтра сыграем финальный матч, а потом будем серьезно всё анализировать. Состав завтра естественно будет основной», — цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.