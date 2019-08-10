Огурцов — об игре резервным составом: Шипачёв есть Шипачёв

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов после победы в матче с «Хумо» (4:1) рассказал, как бело-голубым игралось без 10 игроков основного состава.

«Матч с «Хумо» не сильно отличался от предыдущих. В составе ташкентской команды много мастеров, поигравших на самом высоком уровне, в том числе и в КХЛ. Было тяжело, но мы выстояли. Сумели забить свои голы, что принесло результат.



Конечно, если бы лидеры команды сегодня были в составе, то было бы легче. Шипачёв есть Шипачёв. Хорошо, что сегодня другие ребята взяли на себя ответственность и забили голы.



Свою игру мне пока рано оценивать. Сезон покажет. Пока стараюсь максимально проявить себя, так как место в составе никому не гарантировано. Не скрою, заброшенная шайба доставила приятных эмоций. Но они не идут ни в какое сравнение с эмоциями от заброшенных шайб в сезоне», – цитирует Огурцова официальный сайт КХЛ.