ФХР сообщила, когда обладатели Кубка Гретцки/Глинки прибудут в Москву

Юниорская сборная России встречалась с Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Подопечные Сергея Голубовича обыграли соперника со счётом 3:2.
11 августа команда возвращается в Москву, сообщает пресс-служба ФХР. Сборная прилетит в терминал Е аэропорта Шереметьево рейсом Вена — Москва авиакомпании Аэрофлот SU2185 в 15:30 мск. Планируется организация пресс-брифинга с участием главного тренера и игроков сборной.
На групповой стадии подопечные Голубовича провели матчи с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ). В полуфинале российская команда победила Финляндию (4:1).
В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз до настоящего момента выигрывала соревнования в далёком 1995 году. Турнир проводится ежегодно с 1991 года. Российская команда всего в четвёртый раз стала победителем турнира, в активе Канады — 22 победы.
- 10 августа 2019
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