Немировски: сегодня на льду увидели другое «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче Кубка губернатора Нижегородской области с минским «Динамо» (6:2).
«Первый период сыграли хорошо и быстро. Соперник просто не успевал за нами. Во втором придерживались выжидательной тактики. Потом попросил сыграть побыстрее. Пошла силовая игра, после чего в третьем периоде и забили гол. После этого команда почувствовала свои силы и уже не отпускала игру. Сегодня на льду мы увидели другую команду. Другой состав и немного другой настрой.
Я хочу выигрывать каждый матч, но перед поединком с «Хумо» сложилась такая ситуация, что кто-то болел, у кого-то были маленькие травмы, кто-то только приехал. И я не стал рисковать игроками, чтобы не потерять их для сезона. Конечно, проиграть было обидно, но я считаю, что поступил правильно», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.
- 10 августа 2019
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