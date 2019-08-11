Бывший вратарь «Айлендерс» Робин Ленер «сыграл» за «Рейнджерс»

Бывший вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер «сыграл» за «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно название этой команды выгравировано на «Билл Мастертон Трофи» — призе, вручаемом игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Робин Ленер стал обладателем трофея в составе «Айлендерс», за которые провёл сезон 2018/19, а также стал финалистом «Везина Трофи», который в итоге достался российскому вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому.

Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.