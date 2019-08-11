Пашин: очень хотелось бы выиграть чемпионат мира

Нападающий юниорской сборной России Александр Пашин прокомментировал победу команды над Канадой в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии и Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:2.
«Эмоции от победы не передать словами. Очень рад, что мы выиграли. Мои голы? Это целиком заслуга команды, спасибо ребятам, создавали моменты, мне надо было только завершать. Мы приехали в Бржецлав выигрывать золото. Вышли на лед — и играли в свою игру. Результат на табло.
У нас классная команда, очень сильный тренерский штаб, который нас подвел в хорошей форме к турниру. Мы подробно разбирали всех соперников, четко знали, что должны делать сами и что должны отталкиваться от своей системы. Знаем, что за нас болели дома, в России. Очень хотели порадовать всех болельщиков. Теперь надо выигрывать чемпионат мира? Очень хотелось бы. Я думаю, у всех ребят есть такая цель. Теперь будем работать ради нее еще больше» — приводит слова Пашина официальный сайт ФХР.
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