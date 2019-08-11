Р. Ротенберг — о победе сборной: наша программа подготовки хоккеистов работает

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился эмоциями от победы юниорской сборной России в розыгрыше Кубка Глинки/Гретцки.
«Очень важная командная победа. Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире.
Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идём в нужном направлении и находимся на правильном пути», — цитирует функционера ТАСС.
В 2018 году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз до настоящего момента выигрывала соревнования в далёком 1995 году. Турнир проводится ежегодно с 1991 года. Российская команда всего в четвёртый раз стала победителем турнира, в активе Канады — 22 победы.
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