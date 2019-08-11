Грабовский: хотел на лёд выходить, а не на тренерский мостик. Чуть не ошибся

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:6).
«Когда есть много голов и много моментов, проще изучить игроков и понять, над чем предстоит работать. У нас атакующий хоккей, и мы будем придерживаться его весь сезон. Пусть ребята привыкают. Чем меньше шайба будет находиться в зоне обороны, тем меньше будет моментов у наших ворот. Стычки, которые начались в третьем периоде, не пошли нам на пользу. При счёте 2:2 надо было успокоиться и перевести игру в зону атаки и там вырабатывать характер. Но это молодость. Управлять эмоциями тоже надо уметь.
Что касается меня, то я хотел на лёд выходить, а не на тренерский мостик. Чуть не ошибся вначале. Но сейчас понимаю, что хочу быть тренером и набираться опыта как тренер. Мне очень повезло, что работаю с Крэйгом Вудкрофтом. Сам себе завидую, что сейчас нахожусь здесь. Каждая тренировка, каждая игра, каждая смена показывает, что наш тренер настроен только на победу. Поэтому и в матче за третье место настрой будет только на победу», — цитирует Грабовского официальный сайт КХЛ.
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