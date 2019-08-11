Коваленко — о пенсионной программе: рисковать именем и деньгами не намерен

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о пенсионной программе.
«Большой интерес вызывает пенсионная программа профсоюза. В ней участвуют 150 хоккеистов, которым уже осуществлены пенсионные выплаты на сумму 35 миллионов рублей. Только в 2019 году в программу нами было принято 35 игроков, получивших пособия на девять миллионов рублей. Могу сказать, что в процессе оформления пенсий находятся ещё 50 хоккеистов. То есть программа активно и эффективно работает.
Весной у меня состоялся разговор с товарищем, известным в прошлом вратарём Иваном Касутиным. Предложил ему работать в нашем профсоюзе и на временной основе исполнять обязанности моего заместителя. Тем самым постепенно войти в курс дела, начать работу «в поле» и, что называется, набить шишки. А уже на очередном съезде профсоюза, показав свою эффективность, заручиться доверием игроков и пройти процедуру выборов главы нашей организации. Мне показалось, предложение пока не вызвало большого интереса. Зато всё внимание представители Ивана уделили финансам. В частности, прозвучало предложение разместить пенсионные и другие средства профсоюза в различных и хорошо знакомых им фондах. Нам это предложение показалось излишне рискованным.
Как глава организации, я лично отвечаю перед игроками за средства профсоюза, за чёткую работу всех наших программ. Уже в самое ближайшее время только пенсионные выплаты будут получать 200 ветеранов КХЛ, это большой социальный проект и большие деньги. Рисковать ими и своим именем не намерен», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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