Женская молодёжная сборная России победила взрослую сборную Франции

Женская молодёжная сборная России обыграла сборную Франции в заключительном матче серии, проходящей в Калгари во время тренировочного лагеря молодёжных женских сборных (до 18 лет). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу российской команды.

Российская команда владела преимуществом с первых минут встречи, однако в стартовом игровом отрезке не сумела открыть счет. Зато уже на третьей минуте второго периода Варвара Борискова с передач Кристины Глухарёвой и Виктории Буториной наконец распечатала ворота соперниц.



Финальную точку в матче в третьем периоде поставила Полина Тарасова, в заброшенной шайбе ей ассистировали Полина Архипова и Екатерина Давлетшина.

Россия U18 — Франция — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Борискова (Глухарева, Буторина, 22:58)

2:0 — Тарасова (Архипова, Давлетшина, 45:39)