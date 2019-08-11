Астон-Риз: в «Питтсбурге» играют трое лучших хоккеистов в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Зак Астон-Риз поделился ожиданиями от следующего сезона НХЛ.

«В нашей команде играют трое лучших хоккеистов в НХЛ — Тангер (Крис Летанг. — Прим. „Чемпионата“), Сидни Кросби и Джино Малкин. Думаю, что летом они хорошо отдохнули и вернутся в очень хорошем состоянии. Они становятся старше, но мне кажется, что впереди их ждёт ещё пара хороших лет, и они хотят побеждать. Их лидерство и новые, более высокие ожидания от молодёжи являются хорошей комбинацией успеха.

Мы работаем надо всем — от диеты до восстановления после тренировок. Я тренируюсь на льду с июня, чтобы не отвыкать от этого окружения. Для меня главное — стать немного быстрее и здоровее. У меня было много непростых травм. Самым сложным для меня было оставаться здоровым.

Двухлетний, односторонний контракт — от меня будут ждать большего. Думаю, что от игроков третьего-четвёртого звеньев вообще будут повышенные ожидания. У нас появился Брэндон Танев, в центре может играть Тедди Блюгер. Раздевалка изменилась, поэтому мне кажется, что пространство для роста имеется», — цитирует Астон-Риза официальный сайт НХЛ.