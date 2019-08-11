Курносов: Цулыгин следит за выступлением каждого проспекта в сборных страны

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал успех Александра Пашина и Шакира Мухамадуллина в юниорской сборной России.
«Хотелось бы поздравить всю российскую сборную, и персонально игроков уфимской системы Александра Пашина и Шакира Мухамадуллина с триумфом на престижном турнире! В Уфе всегда рады, когда наши воспитанники приносят такую пользу сборной России. Будем стараться и дальше способствовать их прогрессу.
Ежегодно большое количество хоккеистов из системы «Салавата» вызывается в сборные и мы всегда ждём от каждого сборника, что их игра за сборную страны поспособствует их личному профессиональному росту. У Александра, на мой взгляд, именно тот случай.
Определять состав команды — это зона ответственности главного тренера, но я могу сказать, что Николай Леонидович Цулыгин пристально следит за выступлением каждого нашего проспекта в сборных страны. Здоровая конкуренция перспективных молодых хоккеистов, на наш взгляд, всегда способствует прогрессу ребят. Для лучших место в командах системы всегда найдётся!», — цитирует Курносова «Собкор.02».
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