«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и «Салавата Юлаева» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 августа, начало — в 14:00 мск. Напомним, команда Андрея Скабелки уже гарантировала себе первое место по итогам турнира.
«Барыс»:
Паскуале (Каратаев);
Диц — Орехов, Пакаринен — Найт — Евдокимов;
Маклюков— Блэкер, Михайлис — Шевченко— Хелука;
Клещенко— Полохов, Муратов— Сагадеев — Акользин;
Шалапов — Семёнов, Гурков— Шестаков — Петухов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Майоров;
Сергеев— Арзамасцев, Сошников— Бурмистров— Кугрышев;
Пашнин— Коледов, Гиматов — Кадейкин— Хохряков;
Лисовец— Семёнов, Баранов— Картаев— Амиров, Пименов, Кузьмин.
- 11 августа 2019
-
13:55
-
13:34
-
13:17
-
13:12
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:16
-
10:56
-
10:32
-
10:15
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:41
-
08:19
-
08:03
-
07:42
-
02:55
- 10 августа 2019
-
23:45
-
23:20
-
23:12
-
22:51
-
22:30
-
22:04
-
21:35
-
21:24
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
19:52