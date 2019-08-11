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«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд

«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Барыса» и «Салавата Юлаева» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 августа, начало — в 14:00 мск. Напомним, команда Андрея Скабелки уже гарантировала себе первое место по итогам турнира.

«Барыс»:

Паскуале (Каратаев);
Диц — Орехов, Пакаринен — Найт — Евдокимов;
Маклюков— Блэкер, Михайлис — Шевченко— Хелука;
Клещенко— Полохов, Муратов— Сагадеев — Акользин;
Шалапов — Семёнов, Гурков— Шестаков — Петухов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Майоров;
Сергеев— Арзамасцев, Сошников— Бурмистров— Кугрышев;
Пашнин— Коледов, Гиматов — Кадейкин— Хохряков;
Лисовец— Семёнов, Баранов— Картаев— Амиров, Пименов, Кузьмин.

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