«Барыс» — «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и «Салавата Юлаева» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 августа, начало — в 14:00 мск. Напомним, команда Андрея Скабелки уже гарантировала себе первое место по итогам турнира.

«Барыс»:



Паскуале (Каратаев);

Диц — Орехов, Пакаринен — Найт — Евдокимов;

Маклюков— Блэкер, Михайлис — Шевченко— Хелука;

Клещенко— Полохов, Муратов— Сагадеев — Акользин;

Шалапов — Семёнов, Гурков— Шестаков — Петухов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Майоров;

Сергеев— Арзамасцев, Сошников— Бурмистров— Кугрышев;

Пашнин— Коледов, Гиматов — Кадейкин— Хохряков;

Лисовец— Семёнов, Баранов— Картаев— Амиров, Пименов, Кузьмин.