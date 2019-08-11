Квартальнов: пропускать гол за 40 секунд до конца матча – это большая роскошь

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче с «Автомобилистом» (3:4 Б) на Кубке президента Казахстана подвел итоги выступления команды на турнире.

«Это была, наверное, одна из ключевых игр. Но пропускать гол за 40 секунд до конца матча – это большая роскошь, далее этого бы не хотелось. Но есть то, что есть: надо уметь играть такие моменты хорошо. Есть немного времени – поработаем, подумаем.



Первый турнир, мы не совсем довольны – есть моменты, над которыми надо работать. Сегодня была тоже неплохая игра: к сожалению, не дотерпели и получили гол. Об этом вопросе нам тоже надо подумать. Игра молодых? Кем-то мы довольны, кем-то – нет. Надо добавлять ребятам молодым, надо добавлять», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба.