Тренер «Магнитки»: хорошо, что молодые игроки ошибаются
Старший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче со сборной Кубка губернатора Челябинской области (3:1).
«Здорово, что выиграли. Какие задачи стояли перед сегодняшней игрой? Посмотреть ребят молодых, дать им шанс проявить себя. Хоккей – игра ошибок, хорошо, что они ошибаются. Главное, чтобы мы видели их прогресс, какой у них характер, насколько они готовы побеждать.
Бригады большинства? Давно не играли в большинстве, в принципе, ожидаем большего. У Расмуссена повреждение, пока не знаем, насколько сильное», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Нападающий «Металлурга» Расмуссен получил травму в матче с «Северсталью», неудачно поставив ногу на шайбу.
Нападающий «Металлурга» Расмуссен получил травму в матче с «Северсталью»
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