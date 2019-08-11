Тренер «Магнитки»: хорошо, что молодые игроки ошибаются

Старший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче со сборной Кубка губернатора Челябинской области (3:1).

«Здорово, что выиграли. Какие задачи стояли перед сегодняшней игрой? Посмотреть ребят молодых, дать им шанс проявить себя. Хоккей – игра ошибок, хорошо, что они ошибаются. Главное, чтобы мы видели их прогресс, какой у них характер, насколько они готовы побеждать.

Бригады большинства? Давно не играли в большинстве, в принципе, ожидаем большего. У Расмуссена повреждение, пока не знаем, насколько сильное», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Нападающий «Металлурга» Расмуссен получил травму в матче с «Северсталью», неудачно поставив ногу на шайбу.