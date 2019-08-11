Минское «Динамо» проиграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде

Минское «Динамо» встречалось с «Хумо» в матче за третье место на Кубке губернатора Нижегородской области. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу новичка Высшей хоккейной лиги.



Клуб из Ташкента забросил две шайбы в первом периоде стараниями Алексея Пепеляева и Ивана Яценко. Во втором периоде «Хумо» ещё трижды огорчил минчан благодаря результативным броскам Евгения Григоренко, оформившего дубль, и Павла Здунова. В заключительном игровом отрезке белорусская команда отыграла один гол усилиями Александра Павловича.



Команды встречались несколько дней назад на групповой стадии, и тогда минчане обыграли соперника со счётом 6:3. В матче за первое место на турнире встретятся хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо». Игра начнётся в 17:00 мск.