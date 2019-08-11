Минское «Динамо» проиграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде
Минское «Динамо» встречалось с «Хумо» в матче за третье место на Кубке губернатора Нижегородской области. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу новичка Высшей хоккейной лиги.
Клуб из Ташкента забросил две шайбы в первом периоде стараниями Алексея Пепеляева и Ивана Яценко. Во втором периоде «Хумо» ещё трижды огорчил минчан благодаря результативным броскам Евгения Григоренко, оформившего дубль, и Павла Здунова. В заключительном игровом отрезке белорусская команда отыграла один гол усилиями Александра Павловича.
Команды встречались несколько дней назад на групповой стадии, и тогда минчане обыграли соперника со счётом 6:3. В матче за первое место на турнире встретятся хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо». Игра начнётся в 17:00 мск.
Кубок губернатора Нижегородской области
11 августа 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 5
0:2, 0:3, 1:0
Хумо
Ташкент
0:1 – Пепеляев – 00:44 (5x5), 0:2 – Яценко (Григоренко, Здунов) – 10:54 (5x5), 0:3 – Григоренко (Мережко) – 23:52 (5x4), 0:4 – Здунов (Григоренко, Яценко) – 27:06 (5x4), 0:5 – Григоренко (Яценко) – 35:02 (5x5), 1:5 – Павлович (Мартынов) – 43:52 (5x5)
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