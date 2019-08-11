Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он — не локальный

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов поделился мнением о победе юниорской сборной России U18 на Мемориале Глинки/Гретцки.
«Это отличное начало сезона для нашей юниорской сборной. Этим ребятам важно стартовать успешно, потому что в апреле ждёт первый в их возрасте чемпионат мира. Теперь надо ещё сильнее работать. Потому что настрой у соперников на Россию будет особенный.
Мне удалось посетить два первых матча нашей сборной на этом турнире, когда играли против шведов и канадцев. И правда, отличная командная игра и взаимодействия. Приятно было смотреть. Главное теперь, чтобы парни не растеряли этой вот «химии» — и командной, и в плане настроя. Я отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе. После него в хоккее зажглись яркие звёзды. Так что успех в этом возрасте имеет важное значение, он абсолютно не локальный.
Ребята не один год тренируются вместе. Знаю, что часто в сочинском «Сириусе» проводят сборы. Это важный момент. Есть костяк, парни уже знают друг друга, обязательно где-то пересекались. Значит, и у тренеров есть возможность постоянно быть с ними в контакте, знать их сильные стороны, подтянуть определённые элементы. Важный фактор — внимание ко всем сборным командам со стороны федерации. Польза системности в спорте уже давно доказана на практике», — сказал Антипов «Чемпионату».
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