Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он — не локальный

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов поделился мнением о победе юниорской сборной России U18 на Мемориале Глинки/Гретцки.



«Это отличное начало сезона для нашей юниорской сборной. Этим ребятам важно стартовать успешно, потому что в апреле ждёт первый в их возрасте чемпионат мира. Теперь надо ещё сильнее работать. Потому что настрой у соперников на Россию будет особенный.



Мне удалось посетить два первых матча нашей сборной на этом турнире, когда играли против шведов и канадцев. И правда, отличная командная игра и взаимодействия. Приятно было смотреть. Главное теперь, чтобы парни не растеряли этой вот «химии» — и командной, и в плане настроя. Я отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе. После него в хоккее зажглись яркие звёзды. Так что успех в этом возрасте имеет важное значение, он абсолютно не локальный.



Ребята не один год тренируются вместе. Знаю, что часто в сочинском «Сириусе» проводят сборы. Это важный момент. Есть костяк, парни уже знают друг друга, обязательно где-то пересекались. Значит, и у тренеров есть возможность постоянно быть с ними в контакте, знать их сильные стороны, подтянуть определённые элементы. Важный фактор — внимание ко всем сборным командам со стороны федерации. Польза системности в спорте уже давно доказана на практике», — сказал Антипов «Чемпионату».

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.