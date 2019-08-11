«Динамо» — «Торпедо»: составы команд на финал турнира в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» и «Торпедо» определились с составами на финальный матч Кубка губернатора Нижегородской области. Игра состоится сегодня, 11 августа, начало встречи — в 17:00 мск. В матче за третье место «Хумо» обыграл минское «Динамо» со счётом 5:1.



«Динамо»:



Бочаров (Кузнецов);

Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;

Зайцев — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Индрашис;

Лямин — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Круглов — Алексеев, Муранов — Петунин — Афиногенов, Бойков.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;

Аляев — Меляков, Варфоломеев — Хауден — Жафяров;

Минеев — Зборовский, Варнаков — Ильин — Гончарук;

Родионычев — Почивалов, Шахворостов — Белевич — Ураков.

Врач «Динамо»: Афиногенов — уникальный спортсмен. Всегда отличные показатели