«Динамо» — «Торпедо»: составы команд на финал турнира в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» и «Торпедо» определились с составами на финальный матч Кубка губернатора Нижегородской области. Игра состоится сегодня, 11 августа, начало встречи — в 17:00 мск. В матче за третье место «Хумо» обыграл минское «Динамо» со счётом 5:1.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Зайцев — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Индрашис;
Лямин — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Круглов — Алексеев, Муранов — Петунин — Афиногенов, Бойков.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Меляков, Варфоломеев — Хауден — Жафяров;
Минеев — Зборовский, Варнаков — Ильин — Гончарук;
Родионычев — Почивалов, Шахворостов — Белевич — Ураков.
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