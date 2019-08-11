«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам и одержал четвёртую победу подряд

«Салават Юлаев» встречался с «Барысом» на Кубке президента Республики Казахстан. Игра состоялась в Нур-Султане и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.



Хозяева вышли вперёд на 13- й минуте встречи после того, как Никита Михайлис отличился в численном большинстве. Уфимцы восстановили равновесие на первых минутах второго периода стараниями Максима Майорова. Основное и дополнительное время победителя не выявили, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где успех сопутствовал хоккеистам клуба из Нур-Султана.



«Барыс» в трёх предыдущих матчах турнира одержал три победы, в то время как «Салават» потерпел два поражения. Клуб из Казахстана занял первое место на домашнем турнире, уфимская команда расположилась на четвёртой строчке в таблице.

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