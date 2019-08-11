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«Трактор» одолел «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» одолел «Северсталь» на Кубке губернатора Челябинской области
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» встречался с «Северсталью» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Петериса Скудры.

Хозяева открыли счёт на 4-й минуте стараниями Ярослава Косова, реализовавшего буллит. Череповецкая команда сумела восстановить паритет во втором игровом отрезке благодаря Дмитрию Марковину, отличившемуся в численном большинстве. В третеьм периоде челябинская команда снова вышла вперёд — цели достиг бросок Александра Подкорытова.

«Трактор» одержал вторую победу на домашнем турнире, а «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. 13 августа челябинский клуб сыграет с «Металлургом», а череповецкая команда в этот же день встретится со сборной Кубка губернатора.

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Кубок губернатора Челябинской области
11 августа 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Косов – 03:48 (бул), 1:1 – Марковин (Вовченко, Хохлов) – 24:46 (5x4), 2:1 – Подкорытов (Бэйлен) – 46:28 (5x5)
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