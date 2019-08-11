Защитник «Амура» провёл разминку в раздевалке с тигрёнком

Защитник «Амура» Михал Йордан провёл разминку в раздевалке команды с тигрёнком, сообщает пресс-служба КХЛ.



Тигр является талисманом хабаровского клуба. Он изображен на игровой форме «Амура», а также на предметах атрибутики. Кроме того, у домашнего стадиона хабаровчан «Платинум Арена» неофициальное название «Территория тигров».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Континентальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне хабаровский клуб не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новый сезон дальневосточный клуб начнёт двумя выездными матчами. Сначала хабаровчане сыграет с «Сибирью» (3 сентября), а через пару дней встретятся с «Барысом», после чего проведут три игры подряд на своём льду.