Скудра: у игроков «Трактора» много брака, будем повышать качество паса

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1).



«Хороший матч, боевая игра. Нахватали удалений, намного лучше сыграли в меньшинстве. Принятие решений понравилось, были проблемы с игрой в пас. Много брака, лёд на вечерних матчах не в идеальном состоянии, шайба скачет. Будем повышать качество паса.



Легионеры? Здорово поработали, ведь пришлось им поиграть в меньшинстве, и Седлаку, и Гике. В большинстве сыграли не так, как хотели, рабочий момент. А так было хорошее движение и моменты, молодцы. Фол Гики? Спорный момент. Я согласен, когда нападающий бежит с рабочих ног, тормозит и поднимается буря, это одно, но когда игрок просто накатывает и останавливается, это другое.



Южноуральское дерби? Естественно, мы хотим выиграть домашнюю игру и турнир, но, тем не менее, это предсезонный турнир. Мы нарабатываем навыки, которые необходимы в сезоне, будем готовиться, играть, на победу. Действия Подкорытова? Сыграл намного лучше, чем вчера», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор» В Челябинске строят команду для решения больших задач.