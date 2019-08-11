Подкорытов: вчера хоккеисты «Трактора» получили серьёзный нагоняй

Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов поделился мнением о матче с «Северсталью» (2:1), в котором он забросил победную шайбу.
«Хорошая игра. Выстояли в концовке, подтащил вратарь, спасибо ему. В целом, тренеры похвалили, будем работать дальше. Разминался, ждал, тренеры говорили, будь готов, в итоге воспользовался шансом.
Вчера после игры серьёзный нагоняй получили? Да. Сегодня видео посмотрели, всё нам объяснили, разжевали, чтобы сегодня получилось лучше. Будем работать дальше», — передаёт слова Подкорытова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» одержал вторую победу на домашнем турнире, а «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. 13 августа челябинский клуб сыграет с «Металлургом», а череповецкая команда в этот же день встретится со сборной Кубка губернатора.
- 11 августа 2019
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