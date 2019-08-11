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Тренер «Северстали»: игра с «Трактором» напоминала регулярный чемпионат

Тренер «Северстали»: игра с «Трактором» напоминала регулярный чемпионат
Хоккей / КХЛ 0

Ассистент главного тренера «Северстали» Евгений Михалкевич прокомментировал игру Кубка губернатора Челябинской области с «Трактором» (1:2).

«Какие впечатления по сравнению со вчерашней игрой? Сегодня неплохо двигались, создали достаточно моментов, чтобы забивать больше. Движение позволяло зарабатывать на себе удаление, надо реализовывать. Есть у нас время, будем работать. Было желание, во втором периоде даже потолкались, игра напоминала регулярный чемпионат», — передаёт слова Михалкевича корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» одержал вторую победу на домашнем турнире, а «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. 13 августа челябинский клуб сыграет с «Металлургом», а череповецкая команда в этот же день встретится со сборной Кубка губернатора.

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