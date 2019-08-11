Титов: рассказал канадцам о нашей программе подготовки

Бывший наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов рассказал, что родоначальники хоккея оказались сильно удивлены выступлением юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.
«Почти четверть века юниорская сборная России не могла выиграть этот турнир, и теперь нынешней команде это удалось. Знаю, что игроки очень серьёзно готовились по специальной программе и благодаря этому так удачно выступили на турнире. В Канаде пока в прессе информация о турнире довольно скудная, но, тем не менее, общался с некоторыми канадскими специалистами, и они удивлены итогом турнира.
Я им рассказал о специальной программе подготовки, которая применяется во всех сборных. Предстоящий сезон должен стать успешным для всех наших команд. Так что будем ждать побед от российской сборной на взрослом, молодёжном и юниорском чемпионатах мира», — сказал Титов «Чемпионату».
- 11 августа 2019
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