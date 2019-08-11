Цулыгин: «Салават» получил то, что хотел. Специально к турниру не готовились

Главный тренер «Салават Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выступлению команды на Кубке президента Казахстана.
«В принципе, то, что хотели — получили. Посмотрели молодёжь, которая у нас была, взрослые ребята провели несколько игр. К сожалению, не заняли то место, которое хотелось бы, но мы специально к этому турниру не готовились. Мы подготавливались к тому, чтобы было тяжело играть, чтобы на фоне усталости себя перебороть. Все игры были хорошими. Видимо, где-то на фоне усталости и сказалось, что нам приходилось сначала войти в игру и потом «разбегаться». На данном этапе это нормально.
На турнире были хорошие команды, классная конкуренция. Понятно, что сейчас все находятся не в оптимальной форме, но бьются, работают. Если выходить в полсилы, то ничего не увидишь толком. Очень хороший турнир, полезный», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата».
- 11 августа 2019
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:29
-
17:18
-
16:57
-
16:37
-
16:08
-
15:49
-
15:26
-
15:24
-
14:36
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:34
-
13:17
-
13:12
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:16
-
10:56
-
10:32
-
10:15
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:41
-
08:19