Цулыгин: «Салават» получил то, что хотел. Специально к турниру не готовились

Главный тренер «Салават Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выступлению команды на Кубке президента Казахстана.



«В принципе, то, что хотели — получили. Посмотрели молодёжь, которая у нас была, взрослые ребята провели несколько игр. К сожалению, не заняли то место, которое хотелось бы, но мы специально к этому турниру не готовились. Мы подготавливались к тому, чтобы было тяжело играть, чтобы на фоне усталости себя перебороть. Все игры были хорошими. Видимо, где-то на фоне усталости и сказалось, что нам приходилось сначала войти в игру и потом «разбегаться». На данном этапе это нормально.



На турнире были хорошие команды, классная конкуренция. Понятно, что сейчас все находятся не в оптимальной форме, но бьются, работают. Если выходить в полсилы, то ничего не увидишь толком. Очень хороший турнир, полезный», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата».

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