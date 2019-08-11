Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Цулыгин: «Салават» получил то, что хотел. Специально к турниру не готовились

Цулыгин: «Салават» получил то, что хотел. Специально к турниру не готовились
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салават Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выступлению команды на Кубке президента Казахстана.

«В принципе, то, что хотели — получили. Посмотрели молодёжь, которая у нас была, взрослые ребята провели несколько игр. К сожалению, не заняли то место, которое хотелось бы, но мы специально к этому турниру не готовились. Мы подготавливались к тому, чтобы было тяжело играть, чтобы на фоне усталости себя перебороть. Все игры были хорошими. Видимо, где-то на фоне усталости и сказалось, что нам приходилось сначала войти в игру и потом «разбегаться». На данном этапе это нормально.

На турнире были хорошие команды, классная конкуренция. Понятно, что сейчас все находятся не в оптимальной форме, но бьются, работают. Если выходить в полсилы, то ничего не увидишь толком. Очень хороший турнир, полезный», — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата».

Курносов: Цулыгин следит за выступлением каждого проспекта в сборных страны
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент