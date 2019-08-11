Михеев прогулялся по Торонто с главным тренером «Мэйпл Лифс» Бэбкоком

Нападающий Илья Михеев прилетел в Торонто и прогулялся с главным тренером «Мэйпл Лифс» Майком Бэбкоком. Об этом сообщил агент российского игрока Дэн Мильштейн, выложив соответствующую фотографию в социальных сетях.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Дэна Мильштейна.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.



Игроком «Торонто» Михеев стал в начале мая. С ним подписан однолетний контракт новичка.