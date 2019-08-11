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Крикунов: уже сейчас можно сказать, что сезон в воротах «Динамо» начнёт Бочаров

Крикунов: уже сейчас можно сказать, что сезон в воротах «Динамо» начнёт Бочаров
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о победе со счётом 2:1 в матче с «Торпедо», которая позволила бело-голубым занять первое место на Кубке губернатора Нижегородской области.

«Победа на турнире далась нелегко. Сами видите, как здесь проходят матчи. Если выделять какую-то встречу, то я бы отметил первый матч с «Торпедо». Состав на финал был, наверное, оптимальным. Уже сейчас можно сказать, что сезон в воротах команды начнёт Иван Бочаров. Он и в прошлом сезоне сыграл больше, чем Александр Ерёменко», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырёх матчах. Ранее подопечные Крикунова провели на групповой стадии игры с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) и «Хумо» (4:1). Торпедовцы проиграли на домашнем турнире три матча из четырёх, но заняли второе место.

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