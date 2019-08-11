Немировски: Линдбек будет основным вратарём «Торпедо» в новом сезоне
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выступления команды на Кубке губернатора Нижегородской области.
«Мы просмотрели в деле ближайший резерв. Часть игроков отправится в «Торпедо — Горький». С основной командой дальше будут тренироваться Сергей Гончарук и Андрей Белевич. Кроме того, придётся вносить коррективы в связи с травмой Даниила Веряева. Основным вратарём в сезоне будет безусловно Андерс Линдбек», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырёх матчах. Ранее подопечные Крикунова провели на групповой стадии игры с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) и «Хумо» (4:1). Торпедовцы проиграли на домашнем турнире три матча из четырёх, но заняли второе место.
Линдбек — о КХЛ: сильная лига, обилие замечательных городов. Что ещё нужно?
- 11 августа 2019
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