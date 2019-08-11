Михайлис: теперь «Барыс» способен решать большие задачи

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвёл итог выступлению команды на Кубке президента Республики Казахстан. Клуб из Нур-Султана стал победителем домашнего турнира. В заключительном матче «Барыс» одолел «Салават Юлаев» — 2:1 Б
«Нынешний турнир был юбилейным, поэтому нам особенно хотелось выиграть его. На все матчи команда выходила с хорошим настроем. До этого мы ударно провели предсезонку с тремя неделями тяжёлых тренировок. Коллектив сплотился и теперь может решать большие задачи», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.
«Барыс» в трёх предыдущих матчах турнира одержал три победы, в то время как «Салават» потерпел два поражения. Клуб из Казахстана занял первое место на домашнем турнире, уфимская команда расположилась на четвёртой строчке в таблице.
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