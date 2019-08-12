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Тарасенко стал 14-м в рейтинге крайних нападающих по версии NHL Network

Тарасенко стал 14-м в рейтинге крайних нападающих по версии NHL Network
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко включён в число лучших крайних форвардов НХЛ по версии NHL Network. Американская телевизионная сеть опубликовала список игроков в данной категории с 11-го по 20-е место.

Российский хоккеист находится в списке на 14-м месте. В минувшем сезоне Тарасенко впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли в составе «блюзменов». На 11-м месте располагается Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), на 12-м — Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), на 13-м — Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

В первую двадцатку также попали: Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Патрик Лайне («Виннипег Джетс») и Фил Кессел («Арзиона Койотс»).

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