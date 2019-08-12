Диц: быть капитаном «Барыса» легко, поскольку в команде много лидеров

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился эмоциями после победы на Кубке президента Республики Казахстан.



«Предсезонный турнир и это ощущалось, были ошибки, но такое происходит и в регулярке. Больше всего горжусь отношением всех ребят, нелегко проводить четыре матча за пять дней. Это утомительно, но все наши ребята отлично поработали. В каждом матче нашей задачей было улучшить игру, форму. Не столько важен был счёт, а ход самой игры. Мы подтвердили нашу работу.



Быть капитаном — большая честь. Но это легко, поскольку в команде много лидеров. И ничего не изменилось особо, по-прежнему выполняешь свою работу на льду и поддерживаешь друг друга, убеждаясь, что мы прежде всего семья в раздевалке.



Поддержка на трибунах? Это просто невероятно! Просто не описать нашу благодарность, удовольствие играть перед нашими болельщиками. Это то, чего не хватало мне все лето. Здорово чувствовать поддержку по возвращении домой. Спасибо всем большое», — цитирует Дица Sports.kz.

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