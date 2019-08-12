Кучеров — лучший крайний форвард по версии NHL Network, Овечкин — 3-й
Эксперты NHL Network составили список 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги.
На первом месте расположился Никита Кучеров, представляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», вторым стал Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», в тройку также вошёл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Артемий Панарин, подписавший в межсезонье контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», занял восьмое место, а форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко — 14-е.
В десятку попали следующие хоккеисты: Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
Кучеров был только 58-м. Кого надо было выбирать первым на драфтах НХЛ
«Тампа» тогда совершила большую кражу.
Овечкин – хоккеист года в Америке. Но это звание должен был получить другой
Надо признать, в этом году ESPN дали маху. Сказалась популярность капитана «Вашингтона».
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