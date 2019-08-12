Айзерман: хочу создать условия, при которых у молодёжи «Детройта» будет шанс

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман отметил, что будет уделять серьёзное внимание развитию молодых хоккеистов команды.
«Я в клубе — человек новый, поэтому хочу действовать осторожно и знакомиться с организацией постепенно. Мне кажется, я хорошо понимаю, что происходит в команде НХЛ, но у нас также есть проспекты и ребята из «Гранд-Рэпидз». Хочется создать условия, при которых молодёжь имеет шанс проявить себя, но также нужно, чтобы это как можно более эффективно помогло основной команде», — приводит слова Айзермана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне «красные крылья» в третий раз подряд не сумели попасть в плей-офф. «Детройт» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата.
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