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Майоне сломал стену во время тренировки «Куньлуня»

Майоне сломал стену во время тренировки «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Мэтью Майоне сломал стену спортивного зала, выполняя тренировочное упражнение.

Хоккеист должен был передавать мяч для кроссфита партнёру, чередуя его с ударами о стену. В одном из подходом Майоне переусердствовал и повредил сооружение.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Куньлунь Ред Стар».

«Если много работать, можно достичь чего угодно», — пошутила по поводу эпизода пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

«Хорошо, что «Куньлунь» не тренируется у Великой китайской стены», — прокомментировала видео пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Прошлый сезон Майоне провёл в составе рижского «Динамо». Он забросил 11 шайб и отдал 35 результативных передач в 58 матчах регулярного чемпионата.

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