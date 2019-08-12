The Hockey News: Гусев может стать новым Панариным или пойти по пути Шипачёва

Обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин поделился ожиданиями от игры нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в новом сезоне.



«Всё познаётся в сравнении, не правда ли? Остаётся выяснить, по какому пути пойдёт Гусев — Панарина или Шипачёва. Генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро ясно дал понять, что видит Никиту новым Панариным. Трудно не проводить паралеллей между этими хоккеистами. Компактные игроки, выступающие на левом фланге и обладающие прекрасными навыками владения шайбой. Панарин уже доказал, что способен преуспеть в Северной Америке. Игра Гусева в КХЛ предполагает, что у него есть шанс добиться успеха.



Гусев прекрасно зарекомендовал себя в КХЛ. Ему 27 лет, он находится в самом расцвете сил. Если Холл и Хишир будут играть в первом звене, то Гусев займёт место во второй тройке с Хьюзом. Россиянину будут платить $ 4,5 млн в год не для того, чтобы он играл в третьем-четвёртом звене. Гусев может стать новым Панариным или пойти по пути Шипачёва .



У «дьяволов» большие ожидания от игры Гусева. Шипачёв приехал в «Вегас» два года назад, находясь примерно в схожей ситуации, но в итоге вернулся на родину, став большим разочарованием. Если в первый месяц у Гусева возникнут проблемы, то его будут сравнивать с Шипачёвым, а не с Панариным», — написал Ларкин.

Гусев не уважает Макдэвида? Тому ещё далеко до Гретцки А Шипачёв носил номер Кросби, но всем было безразлично.