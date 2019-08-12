The Hockey News: Гусев может стать новым Панариным или пойти по пути Шипачёва

Обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин поделился ожиданиями от игры нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в новом сезоне.
«Всё познаётся в сравнении, не правда ли? Остаётся выяснить, по какому пути пойдёт Гусев — Панарина или Шипачёва. Генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро ясно дал понять, что видит Никиту новым Панариным. Трудно не проводить паралеллей между этими хоккеистами. Компактные игроки, выступающие на левом фланге и обладающие прекрасными навыками владения шайбой. Панарин уже доказал, что способен преуспеть в Северной Америке. Игра Гусева в КХЛ предполагает, что у него есть шанс добиться успеха.
Гусев прекрасно зарекомендовал себя в КХЛ. Ему 27 лет, он находится в самом расцвете сил. Если Холл и Хишир будут играть в первом звене, то Гусев займёт место во второй тройке с Хьюзом. Россиянину будут платить $ 4,5 млн в год не для того, чтобы он играл в третьем-четвёртом звене. Гусев может стать новым Панариным или пойти по пути Шипачёва .
У «дьяволов» большие ожидания от игры Гусева. Шипачёв приехал в «Вегас» два года назад, находясь примерно в схожей ситуации, но в итоге вернулся на родину, став большим разочарованием. Если в первый месяц у Гусева возникнут проблемы, то его будут сравнивать с Шипачёвым, а не с Панариным», — написал Ларкин.
- 12 августа 2019
-
15:11
-
14:52
-
14:17
-
13:45
-
13:33
-
13:00
-
12:27
-
12:10
-
11:49
-
11:35
-
11:08
-
10:38
-
10:27
-
10:04
-
09:45
-
09:13
-
08:58
-
08:36
-
08:11
-
06:51
- 11 августа 2019
-
23:51
-
23:04
-
22:33
-
22:10
-
21:41
-
21:22
-
21:07
-
20:45
-
20:24
-
20:07
-
19:33
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:15