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Паскуале — о готовности «Барыса»: чувствуется, что пазл уже складывается

Паскуале — о готовности «Барыса»: чувствуется, что пазл уже складывается
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Барыса» Эдди Паскуале оценил выступление команды на домашнем предсезонном турнире.

«Хороший получился турнир. В первом матче мы забили много голов, оказывали давление. Во второй игре и в субботу было много бросков. А в последней встрече немного медленно играли, но следует быть осторожными с шайбой, с передачами.

Всё ещё наигрываются звенья, те основные игроки, которые будут выходить вместе на лёд. Есть те, кто неплохо проявил себя. Какие-то матчи некоторые игроки пропускали, и впереди у нас турнир в Швейцарии. Так что не так много времени осталось до старта сезона, в скором времени определится костяк. Но тем не менее чувствуется, что пазл уже складывается.

Ещё рано судить о силе соперников. Это предсезонный турнир, и обстановка совершенно иная. Знаю многих игроков по играм в Америке — не лично, но выступал против них. Знаком с Бурмистровым. И все, кого я знаю, — игроки высокого уровня. Так что в сезоне будет интересно», — цитирует Паскуале Sports.kz.

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