Галимов: игровое время в «Северстали» не обговаривал, должен всё заслужить

Нападающий «Северстали» Ансель Галимов рассказал о физическом состоянии после того, как провёл несколько тренировок с череповецкой командой.



«Давно не играл, две тренировки с командой провёл. Ещё нужно понять много тактических нюансов. Физическое состояние хорошее, надо разобраться тактически. Занимался по пять раз в неделю с тренером Морозовым в Новой Риге. Не выкладывал тренировки в «инстаграме», потому что там просто некому меня снимать было.



Игровое время — ключевой фактор перехода в «Северсталь». Плюс молодая команда, большие амбиции — нам надо попадать в плей-офф. При заключении контракта игровое время не обговаривали, должен всё заслужить. В «Авангарде» я выполнял другую роль, надо перестроиться, и я к этому готов», — приводит слова Галимова «Спорт Бизнес Online».

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.