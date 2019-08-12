Галимов: игровое время в «Северстали» не обговаривал, должен всё заслужить

Нападающий «Северстали» Ансель Галимов рассказал о физическом состоянии после того, как провёл несколько тренировок с череповецкой командой.
«Давно не играл, две тренировки с командой провёл. Ещё нужно понять много тактических нюансов. Физическое состояние хорошее, надо разобраться тактически. Занимался по пять раз в неделю с тренером Морозовым в Новой Риге. Не выкладывал тренировки в «инстаграме», потому что там просто некому меня снимать было.
Игровое время — ключевой фактор перехода в «Северсталь». Плюс молодая команда, большие амбиции — нам надо попадать в плей-офф. При заключении контракта игровое время не обговаривали, должен всё заслужить. В «Авангарде» я выполнял другую роль, надо перестроиться, и я к этому готов», — приводит слова Галимова «Спорт Бизнес Online».
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