Кондратьев: Гулявцев и Мартемьянов чем-то похожи на канадских тренеров

Защитник «Амура» Максим Кондратьев поделился мнением о современных российских тренерах.



«Современные молодые тренеры в России чем-то похожи на канадских специалистов. Те же Гулявцев и Мартемьянов. Обсуждают с игроками семейные проблемы, отпускают на день рождения ребёнка, дают выходные. В общем, входят в положение.



Первыми такими специалистами в нашей стране были Быков и Захаркин. Они выстраивали в команде демократичные отношения. Потому что долго работали в Европе. Там на первое место ставятся проблемы игроков, для их решения делается всё, чтобы хоккеисты чувствовали себя более раскрепощёнными. А не как раньше, когда неделями жили на базе, не видели семей», — приводят слова Кондратьева «Известия».

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